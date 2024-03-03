Головчанская Федосья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Головчанский Андрей Федорович
Отец ребёнка: Головчанский Федор Сидорович
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Бортникова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Головчанский Федор Сидорович
с. Землянки Харьковская область
Смерть
Неизвестно