Головчанская Федосья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головчанская Федосья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Головчанский Андрей Федорович

Отец ребёнка: Головчанский Федор Сидорович

Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Бортникова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Головчанский Федор Сидорович

с. Землянки Харьковская область
Смерть
Неизвестно
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