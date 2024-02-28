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Панов Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Панов Тимофей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Роман Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Зотовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Панов Фома Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Зотовна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Панов Иосиф Тимофеев

Мать ребёнка: Пелагея Зотовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Панова) Акулина Тимофеева

Мать ребёнка: Пелагея Зотовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Панова) Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Пелагея Зотовна

Смерть
Неизвестно

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