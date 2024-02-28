Панов Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Панов Тимофей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Роман Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Зотовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Панов Фома Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Зотовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Панов Иосиф Тимофеев
Мать ребёнка: Пелагея Зотовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Панова) Акулина Тимофеева
Мать ребёнка: Пелагея Зотовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Панова) Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Пелагея Зотовна
Смерть
Неизвестно