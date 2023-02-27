(Белоусова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белоусова) Евдокия

Место рождения

деревня Леоновка, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Белоусов Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Максим

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Некрасов Иван

Отец ребёнка: Рагозин Максим

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Рагозина) Мавра

Отец ребёнка: Рагозин Максим

Смерть
Неизвестно

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