(Белоусова) Евдокия
Место рождениядеревня Леоновка, Обоянская округа, Курское наместничество, Российская империя, Обоянская, Курская, Российская империя
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Белоусов Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Максим
Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746
Сын: Некрасов Иван
Отец ребёнка: Рагозин Максим
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Рагозина) Мавра
Отец ребёнка: Рагозин Максим
Смерть
Неизвестно