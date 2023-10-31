Макарова (Ситникова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Ситникова) Надежда Михайловна

Место рождения

Харбин

Дата рождения

23.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1910

Отец: Коншинъ Михаил Михайлович

Мать: Ситникова Ирина Леонтьевна

Харбин
Рождение ребёнка
20.05.1936

Дочь: Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Борисович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Николай Борисович

Смерть
Неизвестно
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