Макарова (Ситникова) Надежда Михайловна
Место рожденияХарбин
Дата рождения23.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1910
Харбин
Рождение ребёнка
20.05.1936
Дочь: Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Борисович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Николай Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно