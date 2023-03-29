Горбачевский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачевская Алеся Николаевна

Мать ребёнка: Горбачевская (Евграфова) Людмила Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбачевская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Горбачевская (Евграфова) Людмила Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачевская (Евграфова) Людмила Игнатьевна

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