Якимук Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимук Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Якимук Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Литвинчук Татьяна

Мать ребёнка: Якимук (Трутнева) Надежда

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Забелина Тамара

Мать ребёнка: Якимук (Трутнева) Надежда

Рождение ребёнка
22.03.1966

Сын: Якимук Александр

Мать ребёнка: Якимук (Трутнева) Надежда

Верхолесье, Кобринский район, Брестская область
Смерть
2012
Боровка, Лепельский район, Витебская область

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