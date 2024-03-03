Якимук Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Якимук Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Литвинчук Татьяна
Мать ребёнка: Якимук (Трутнева) Надежда
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Забелина Тамара
Мать ребёнка: Якимук (Трутнева) Надежда
Рождение ребёнка
22.03.1966
Сын: Якимук Александр
Мать ребёнка: Якимук (Трутнева) Надежда
Верхолесье, Кобринский район, Брестская область
Смерть
2012
Боровка, Лепельский район, Витебская область