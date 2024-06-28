Турукин Степан Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Турукин Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турукин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турукина Фотиния Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1873

Дочь: Турукина Мария Степановна

Мать ребёнка: Турукина Фотиния Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1878

Дочь: Турукина Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Турукина Фотиния Николаевна

Смерть
Неизвестно

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