Турукин Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турукин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1873
Дочь: Турукина Мария Степановна
Мать ребёнка: Турукина Фотиния Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1878
Дочь: Турукина Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Турукина Фотиния Николаевна
Смерть
Неизвестно