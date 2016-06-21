Фомин Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Семен Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2016

Отец: не указан

Мать: Галкина Наталья Сергеевна

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