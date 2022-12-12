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Макарова Наталья

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Место рождения

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

24.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1979

Отец: Макаров Александр Михайлович

Мать: Макарова Нина Константиновна

Воздвиженка, Уссурийский, Приморский край
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