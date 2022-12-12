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Макарова Наталья
Макарова Наталья
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Место рождения
Воздвиженка
, Уссурийский, Приморский край
Дата рождения
24.06.1979
Пол
Женский
Отец
Макаров Александр Михайлович
1949 г.р.
Мать
Макарова (Маркова) Нина Константиновна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1979
Отец:
Макаров Александр Михайлович
Мать:
Макарова Нина Константиновна
Воздвиженка
, Уссурийский, Приморский край
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