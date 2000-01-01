Митрошина (Митрошина) Матрона Ивановна
Место рождения(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
20.09.1821
Дочь: Глухова Надежда Лукинична
Отец ребёнка: Митрошин Лука Андреевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
08.12.1822
Отец ребёнка: Митрошин Лука Андреевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
25.04.1825
Отец ребёнка: Митрошин Лука Андреевич
(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно