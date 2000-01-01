Митрошина (Митрошина) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрошина (Митрошина) Матрона Ивановна

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Место рождения

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
20.09.1821

Дочь: Глухова Надежда Лукинична

Отец ребёнка: Митрошин Лука Андреевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
08.12.1822

Сын: Митрошин Даниил Лукич

Отец ребёнка: Митрошин Лука Андреевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Рождение ребёнка
25.04.1825

Сын: Митрошин Василий Лукич

Отец ребёнка: Митрошин Лука Андреевич

(ранее Мостовинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии Российской империи)
Работа или профессия
Неизвестно
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