Дудкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудкин Владимир

Дудкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Амосова) Нина

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Амосова) Нина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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