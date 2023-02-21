Блинов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.?
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.?
Отец: Блинов Александр Николаевич
Мать: Блинова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Блинова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Блинова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно