Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурнашов Егор Назарович
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Бурнашов Максим Андреевич
Мать ребёнка: Щепина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
04.05.1987
Дочь: Бурнашова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Щепина Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно