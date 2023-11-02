Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурнашов Егор Назарович

Мать: Банцирева Нина Георгиевна

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Бурнашов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Щепина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
04.05.1987

Дочь: Бурнашова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Щепина Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепина Светлана Владимировна

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