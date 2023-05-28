Турубаров Артем Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенко Николай Артемович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турубаров Дмитрий Артемович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турубаров Николай Артемович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турубарова Анна Артемовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турубарова Ольга Артемовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Турубаров Николай Артемович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно