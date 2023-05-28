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Турубаров Артем Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко Николай Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турубаров Дмитрий Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турубаров Николай Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турубаров Иван Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турубаров Аким Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турубарова Анна Артемовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турубарова Ольга Артемовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турубаров Илья Артемович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Турубаров Николай Артемович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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