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Мартынов Ферапонт Андреевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Мартынов Андрей Иванович

Мать: Мартынова Агафья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Белов Яков Ферапонтович

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Белов Иван Ферапонтович

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Ферапонтовна

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мартынов Дмитрий Ферапонтович

Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Евдокия Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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