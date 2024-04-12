Мартынов Ферапонт Андреевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Мартынов Андрей Иванович
Мать: Мартынова Агафья
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Ферапонтовна
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мартынов Дмитрий Ферапонтович
Мать ребёнка: Мартынова Евдокия Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно