Семенец Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Казак Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1904 ст.
Березняки, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.
Дочь: Семенец Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Семенец Евдокия Семеновна
Смерть
Неизвестно