Семенец Яков Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенец Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казак Полтавской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенец Евдокия Семеновна

Место жительства
1904 ст.
Березняки, Полтавська область
Рождение ребёнка
13.08.1904 ст.

Дочь: Семенец Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Семенец Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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