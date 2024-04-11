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Muru Матис (Mats) Иванович

Место рождения

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

1762 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: Muru Иван

Мать: не указана

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muru Марья Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1746 ст.

Сын: Muru Осип (Joseph) Матисович

Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.

Сын: Muru Семён (Simon) Матисович

Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Muru Андрей (Andreas) Матисович

Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Muru Агнетта Матисовна

Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна

Смерть
1762 ст.
Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484

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