Muru Матис (Mats) Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смерти1762 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1722 ст.
Отец: Muru Иван
Мать: не указана
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muru Марья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1746 ст.
Сын: Muru Осип (Joseph) Матисович
Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1749 ст.
Сын: Muru Семён (Simon) Матисович
Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Muru Андрей (Andreas) Матисович
Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Muru Агнетта Матисовна
Мать ребёнка: Muru Марья Осиповна
Смерть
1762 ст.
1763 - Книга 3-й Ревизии, Копорский уезд - РГАДА, ф.350, оп.2, дело 1484