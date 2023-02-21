Червякова Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Слепова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Кандалова Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Хвостова Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Червяков Ефим Петров
Смерть
Неизвестно