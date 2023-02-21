Червякова Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Слепова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Кандалова Василиса Ефимова

Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Хвостова Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Червяков Ефим Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Ефим Петров

Смерть
Неизвестно
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