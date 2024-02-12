Смовдер Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смовдер Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирослава
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вероника
Отец ребёнка: не указан