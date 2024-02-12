Смовдер Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смовдер Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

нм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смовдер Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирослава

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вероника

Отец ребёнка: не указан

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