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Копкин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1965

Отец: Копкин Александр Владимирович

Мать: Луканова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.12.1997

Сын: Копкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Нестерова Ольга Васильевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2006

Дочь: Копкина Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Нестерова Ольга Васильевна

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