Копкин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1965
Рождение ребёнка
29.12.1997
Сын: Копкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Нестерова Ольга Васильевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.2006
Дочь: Копкина Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Нестерова Ольга Васильевна