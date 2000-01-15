Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1936
Дата смерти15.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1961
Дочь: Симакова (Варушева) Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Вахрушев Тимофей Егорович
Рождение ребёнка
29.03.1964
Дочь: Широбокова Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Вахрушев Тимофей Егорович
Смерть
15.01.2000