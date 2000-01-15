Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна

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Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.12.1936

Дата смерти

15.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1936

Отец: Иванов Тимофей Ефимович

Мать: Иванова (Вахрушева) Ульяна Даниловна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Тимофей Егорович

Рождение ребёнка
15.01.1961

Дочь: Симакова (Варушева) Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Вахрушев Тимофей Егорович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1964

Дочь: Широбокова Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Вахрушев Тимофей Егорович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
15.01.2000

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