Asentic Boris
Место рожденияDeutschland, Kassel
Дата рождения23.01.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1972
Отец: Asentic Vöajko
Мать: Bosiljka
Deutschland, Kassel
Рождение ребёнка
21.02.2006
Рождение ребёнка
15.04.2007
Рождение ребёнка
08.12.2010
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Freund Olga
Место жительства
Неизвестно