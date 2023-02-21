Asentic Boris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Asentic Boris

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Место рождения

Deutschland, Kassel

Дата рождения

23.01.1972

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1972

Отец: Asentic Vöajko

Мать: Bosiljka

Deutschland, Kassel
Рождение ребёнка
21.02.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freund Olga

Рождение ребёнка
15.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freund Olga

Рождение ребёнка
08.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freund Olga

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Freund Olga

Место жительства
Неизвестно
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