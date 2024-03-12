Трунова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Григорий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трунов Григорий Лаврентьевич

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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