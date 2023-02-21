Панасенко Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1947

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947

Отец: Панасенко Иван Яковлевич

Мать: Хромых Мария Егоровна

Рождение ребёнка
12.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рагимов Али Кчибекович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рагимов Али Кчибекович

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