Панасенко Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947
Отец: Панасенко Иван Яковлевич
Мать: Хромых Мария Егоровна
Рождение ребёнка
12.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рагимов Али Кчибекович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рагимов Али Кчибекович