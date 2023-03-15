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Шведовская Анна Ивановна_

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1913 ст.

Дочь: (Шведовская) Александра Степановна

Отец ребёнка: Шведовский Степан Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.08.1918 ст.

Сын: Шведовский Андрей Степанович

Отец ребёнка: Шведовский Степан Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1920

Дочь: (Шведовская) Евгения Степановна

Отец ребёнка: Шведовский Степан Васильевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно

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