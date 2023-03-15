Шведовская Анна Ивановна_
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1913 ст.
Дочь: (Шведовская) Александра Степановна
Отец ребёнка: Шведовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1918 ст.
Сын: Шведовский Андрей Степанович
Отец ребёнка: Шведовский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1920
Дочь: (Шведовская) Евгения Степановна
Отец ребёнка: Шведовский Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно