Ткач Фома Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.
Мать: Ткачиха Марина Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Дарья Фомина
Мать ребёнка: Ткачиха Софья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачиха Софья Семенова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно