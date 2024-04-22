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Ткач Фома Гаврилов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784 ст.

Отец: не указан

Мать: Ткачиха Марина Осиповна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Дарья Фомина

Мать ребёнка: Ткачиха Софья Семенова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачиха Софья Семенова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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