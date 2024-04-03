Шаар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саргсян) Егине (Елена)
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
26.10.1913
Дочь: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна
Отец ребёнка: Саргсян Левон Саркисович
Карсская обл.,Российская империя г.Карс , бывшая территория Турции с. Мец Парни
Смерть
Неизвестно