Шаар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШаар

Шаар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саргсян) Егине (Елена)

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
26.10.1913

Дочь: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

Отец ребёнка: Саргсян Левон Саркисович

Карсская обл.,Российская империя г.Карс , бывшая территория Турции с. Мец Парни
Смерть
Неизвестно

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