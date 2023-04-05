Федякова Феодулия Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедякова Феодулия Евфимиева

Федякова Феодулия Евфимиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Федяков Симеон Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1913

Сын: Федяков Григорий Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 10-13 марта 1913г Григорий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная жена его Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин... Показать все
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1914

Сын: Федяков Николай Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 30 ноября -1 декабря 1914г Андрей и Николай (близнецы) Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемник Ан... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1914

Сын: Федяков Андрей Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 30 ноября -1 декабря 1914г Андрей и Николай (близнецы) Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемник Ан... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Сергей Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close