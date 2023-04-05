Федякова Феодулия Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1913
Сын: Федяков Григорий Николаев
Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов
ГАСО ф6 о17 10-13 марта 1913г Григорий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная жена его Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин... Показать все
Место жительства
1913
Рождение ребёнка
30.11.1914
Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов
ГАСО ф6 о17 30 ноября -1 декабря 1914г Андрей и Николай (близнецы) Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемник Ан... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1914
Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов
ГАСО ф6 о17 30 ноября -1 декабря 1914г Андрей и Николай (близнецы) Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная его жена Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемник Ан... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно