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Хренов Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1936

Дата смерти

02.11.2020

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1936

Отец: Хренов Григорий Иванович

Мать: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.2020

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