Бакулина (Шанаурина) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Шанаурина) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанаурин Дмитрий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестухина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абросимова Валерия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Виктор Степанович

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