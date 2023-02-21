Бакулина (Шанаурина) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шанаурин Дмитрий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестухина Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абросимова Валерия Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно