Цюрпита Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.?
Отец: Орлов Михаил
Мать: Орлова Фаина
Рождение ребёнка
22.11.1979
Дочь: Тропина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич
Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1983
Сын: Цюрпита Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1989
Сын: Цюрпита Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедняшина Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно