Цюрпита Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цюрпита Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.?

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.?

Отец: Орлов Михаил

Мать: Орлова Фаина

Рождение ребёнка
22.11.1979

Дочь: Тропина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1983

Сын: Цюрпита Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1989

Сын: Цюрпита Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедняшина Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Цюрпита Николай Григорьевич

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цюрпита Николай Григорьевич

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