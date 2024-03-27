Шарипов Раис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Раис

Место рождения

д.Анда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарипова (Харисова) Флюра

Рождение ребёнка
27.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарипова (Харисова) Флюра

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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