Шарипов Раис
Место рожденияд.Анда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарипова (Харисова) Флюра
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно