Черненко Владимир Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Владимир Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черненко Антон Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черненко Мария Федоровна

Елизаветинка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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