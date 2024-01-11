Черненко Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черненко Антон Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черненко Мария Федоровна
Елизаветинка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно