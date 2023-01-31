Монахова Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1978
Рождение ребёнка
30.04.2001
Сын: Коренько Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.2009
Дочь: Коренько Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.2011
Дочь: Коренько Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности