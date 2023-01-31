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Монахова Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1978

Отец: Монахов Виктор Владимирович

Мать: Монахова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.2001

Сын: Коренько Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.2009

Дочь: Коренько Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
18.01.2011

Дочь: Коренько Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск

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