Кузьмин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.02.1926
Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Калинина (Кузьмина) Анна Павловна
Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.06.1934
Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно