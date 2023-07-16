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Кузьмин Павел Андреевич

Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1891

Отец: Кузьмин Андрей Яковлевич

Мать: Кузьмина Прасковья Ефимовна (Якимова)

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузьмин Осип Павлович

Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1926

Сын: Кузьмин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Калинина (Кузьмина) Анна Павловна

Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.06.1934

Сын: Кузьмин Юрий Павлович

Мать ребёнка: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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