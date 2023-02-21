Придворова (Назарьева) Надежда Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придворова (Назарьева) Надежда Макарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назарьев Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1919

Сын: Придворов Егор Митрофанович

Отец ребёнка: Придворов Митрофан Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Придворов Митрофан Николаевич

Смерть
До 1959
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