Придворова (Назарьева) Надежда Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назарьев Макар
Рождение ребёнка
06.05.1919
Сын: Придворов Егор Митрофанович
Отец ребёнка: Придворов Митрофан Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Придворов Митрофан Николаевич
Смерть
До 1959