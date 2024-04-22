Ларионова (Бессонова) Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Бессонов Максим Васильевич
Бракосочетание
09.04.1882
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ларионов Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.07.1902
Сын: Илларионов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ларионов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно