Ларионова (Бессонова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Бессонова) Александра Максимовна

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бессонов Максим Васильевич

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.04.1882

Муж: Ларионов Григорий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Ларионов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Илларионов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ларионов Григорий Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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