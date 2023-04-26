Любимова (Деревягина) Марья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Деревягин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1847
Дочь: (Любимова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Любимов Григорий Никитович
Рождение ребёнка
14.06.1870
Отец ребёнка: Любимов Григорий Никитович
Смерть
Неизвестно