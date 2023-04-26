Любимова (Деревягина) Марья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Деревягина) Марья Тимофеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Деревягин Тимофей

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Григорий Никитович

Рождение ребёнка
05.09.1847

Дочь: (Любимова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Любимов Григорий Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Любимов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Любимов Григорий Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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