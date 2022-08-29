Мамонов Никита
Место рожденияГалицкий уезд, Ветлужская вотчина, д. Белая
Дата рождения1715
Дата смерти1749
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Мамонов (Федяковских) Гаврила
Мать: не указана
Галицкий уезд, Ветлужская вотчина, д. Белая
Рождение ребёнка
1744
Сын: Мамонов Прокопий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1749