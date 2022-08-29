Мамонов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонов Никита

Место рождения

Галицкий уезд, Ветлужская вотчина, д. Белая

Дата рождения

1715

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1744 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Мамонов (Федяковских) Гаврила

Мать: не указана

Галицкий уезд, Ветлужская вотчина, д. Белая
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мамонов Прокопий

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1749
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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