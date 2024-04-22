Ямщиков Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1903
Рождение ребёнка
16.10.1926
Дочь: Узлова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ямщикова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ямщикова Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.03.1933
Дочь: Гребнева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ямщикова Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область