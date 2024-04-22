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Ямщиков Николай Григорьевич

Место рождения

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.05.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1903

Отец: Ямщиков Григорий Яковлевич

Мать: Ямщикова Стефанида Егорова

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.10.1926

Дочь: Узлова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ямщикова Татьяна Григорьевна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямщикова Татьяна Григорьевна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.03.1933

Дочь: Гребнева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ямщикова Татьяна Григорьевна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
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