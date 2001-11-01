(Киприна) Фёкла Васильевна
Место рожденияс. Беловск Большебащелакского района Алтайского края РФ
Дата рождения14.09.1912
Дата смерти01.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1912
с. Беловск Большебащелакского района Алтайского края РФ
Рождение ребёнка
23.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрышев Данила Павлович
село Машенка Чарышского района Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2001
село Комендантка Чарышского района Алтайского края РФ
Похороны
Неизвестно
село Комендантка Чарышского района Алтайского края РФ