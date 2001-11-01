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(Киприна) Фёкла Васильевна

Место рождения

с. Беловск Большебащелакского района Алтайского края РФ

Дата рождения

14.09.1912

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1912

Отец: Киприн Василий Гаврилович

Мать: Киприна Арина Максимовна

с. Беловск Большебащелакского района Алтайского края РФ
Рождение ребёнка
23.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрышев Данила Павлович

село Машенка Чарышского района Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрышев Данила Павлович

Смерть
01.11.2001
село Комендантка Чарышского района Алтайского края РФ
Похороны
Неизвестно
село Комендантка Чарышского района Алтайского края РФ
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