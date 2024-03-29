Илиади (Штеренберг) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илиади (Штеренберг) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штеренберг Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1921

Сын: Илиади Александр Николаевич

Отец ребёнка: Илиади Николай Николаевич

Одесса
Рождение ребёнка
21.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илиади Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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