Илиади (Штеренберг) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штеренберг Николай
Рождение ребёнка
27.05.1921
Сын: Илиади Александр Николаевич
Отец ребёнка: Илиади Николай Николаевич
Одесса
Рождение ребёнка
21.07.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илиади Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно