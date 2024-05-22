Назарян Завен Сарибекович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назарян Сарибек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарян Тереза Завеновна
Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна
Рождение ребёнка
18.07.1975
Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна