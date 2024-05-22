Назарян Завен Сарибекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарян Завен Сарибекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назарян Сарибек

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарян Тереза Завеновна

Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назарян Эдгар Завенович

Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назарян Саркис Завенович

Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна

Рождение ребёнка
18.07.1975

Сын: Назарян Армен Завенович

Мать ребёнка: Назарян Мариам Аршаевна

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