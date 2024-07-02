Булатова Параскева Самуилова 19.10.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Булатова Параскева Самуилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Место
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Рождение
19.10.1863 ст.

Отец: Булатов Самуил (Самойло) Ефимов

Мать: Булатова (Ватолина) Макрида (Макарина) Савватиева

Села Устьикинского каз.крест. Самуил Ефимов Булатов и законная жена его Макарина Саватеева Восприемники: того села крест. Федотъ Симеонов Рычькин и крестьян Михаила Стафеева дочь девица Мавра Кузнецо... Показать все
Смерть
Неизвестно

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