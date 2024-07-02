Булатова Параскева Самуилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1863 ст.
Села Устьикинского каз.крест. Самуил Ефимов Булатов и законная жена его Макарина Саватеева Восприемники: того села крест. Федотъ Симеонов Рычькин и крестьян Михаила Стафеева дочь девица Мавра Кузнецо... Показать все
Смерть
Неизвестно