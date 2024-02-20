Обеднина (Обеднина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1907
Сын: Обеднин Сергей
Отец ребёнка: Обеднин Андрей
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Потылицын (Обеднина) Фёкла
Отец ребёнка: Обеднин Андрей
Рождение ребёнка
1911
Сын: Обеднин Ефтифей
Отец ребёнка: Обеднин Андрей