Обеднина (Обеднина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обеднина (Обеднина) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1907

Сын: Обеднин Сергей

Отец ребёнка: Обеднин Андрей

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Потылицын (Обеднина) Фёкла

Отец ребёнка: Обеднин Андрей

Рождение ребёнка
1911

Сын: Обеднин Ефтифей

Отец ребёнка: Обеднин Андрей

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