Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Андрей
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гаврило Иванов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кирило Иванов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова
Смерть
1791