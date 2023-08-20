Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Андреев

Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Михаил (Михайло) Иванов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Гаврило Иванов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кирило Иванов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова

Смерть
1791
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close