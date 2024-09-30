Олонен Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1836
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1864
Сын: Олонен Петр Петрович
Мать ребёнка: Олонен (Олонен) Катарина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1868
Дочь: Хювёнен (Олонен) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Олонен (Олонен) Катарина Ивановна
Смерть
Неизвестно