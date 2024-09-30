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Олонен Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1836

Отец: не указан

Мать: Олонен (Хювёнен) Елизабет Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олонен (Олонен) Катарина Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1864

Сын: Олонен Петр Петрович

Мать ребёнка: Олонен (Олонен) Катарина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1868

Дочь: Хювёнен (Олонен) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Олонен (Олонен) Катарина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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