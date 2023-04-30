Герейханов Омар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1958
Сын: Герейханов Аслан Омарович
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герейханова Нурият Омаровна
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герейханов Резван Омарович
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герейханова Шекер Омаровна
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герейханов Рзаха Омарович
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герейханов Грехан Омарович
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герейханов Курбан Омарович
Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат
Смерть
Неизвестно