Герейханов Омар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герейханов Омар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1958

Сын: Герейханов Аслан Омарович

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герейханова Нурият Омаровна

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герейханов Резван Омарович

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герейханова Шекер Омаровна

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герейханов Рзаха Омарович

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герейханов Грехан Омарович

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герейханов Курбан Омарович

Мать ребёнка: Герейханова Муфриджат

Смерть
Неизвестно
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