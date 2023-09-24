Филиппов Анатолий Феликсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1995
Сын: Филиппов Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: Филиппова Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
10.01.2003
Дочь: Филиппова Эльвира Анатольевна
Мать ребёнка: Филиппова Анастасия Александровна