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Филиппов Анатолий Феликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
01.03.1995

Сын: Филиппов Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: Филиппова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
10.01.2003

Дочь: Филиппова Эльвира Анатольевна

Мать ребёнка: Филиппова Анастасия Александровна

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