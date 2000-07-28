Рожкова (Сибирякова) Виктория Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2000
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акимов Артём Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожков Константин Владимирович
Рождение ребёнка
19.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожков Константин Владимирович