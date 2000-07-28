Рожкова (Сибирякова) Виктория Сергеевна 28.07.2000 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рожкова (Сибирякова) Виктория Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2000

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

1999 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2000

Отец: Сибиряков Сергей Анатольевич

Мать: Сибирякова (Маликова) Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
08.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акимов Артём Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
19.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожков Константин Владимирович

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